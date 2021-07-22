ОНФ: Регуляторы должны защитить право заемщиков на выбор страховки

Ответом на злоупотребления страховых компаний при досрочном погашении заемщиками кредитов может стать защита регуляторами права на свободный выбор страховки, считает руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Центробанк получает жалобы заемщиков на отказы в возврате части страховой премии при досрочном погашении потребкредита, сообщили «Известия» со ссылкой на информписьмо регулятора, который потребовал от страховых компаний отказаться от этой практики. Формально страховые полисы могут быть не привязаны к кредиту. Кроме того, навязанная при получении кредита страховка может предусматривать несколько страховых рисков, часть которых якобы не служит для обеспечения обслуживания кредита. Это становится уловками страховщиков, отказывающихся возвращать заемщикам часть страховой премии при досрочном погашении кредита.

«Мы приветствуем внимание регулятора к проблеме и заявление о недопустимости уклонения от уплаты части страховой премии при досрочном погашении кредитных договоров. Но ЦБ в этой сфере не является единственным и главным регулятором. Наказывать за недобросовестное отношение к потребителю призван и Роспотребнадзор, о чем многие забывают», – отметила Лазарева.

Она подчеркнула, что страхование при кредитовании в России имеет очень мало общего с добровольностью: «Большинство заемщиков в нашей стране платят за ненужные и навязанные страховки при фактически не покрываемых страховых рисках. Всем известны и пресловутые коллективные договоры страхования, по которым заемщик вообще не является выгодоприобретателем, и включение суммы страховки в тело кредита, и принуждение заключать договор страхования с дочками банков. Очевидно, что просто так рынок от этой прибыли не откажется».

«Банки стали основным каналом продаж страховок жизни и здоровья. Только когда страховки будут отвязаны от банков, справедливости в отношении потребителя станет больше. Мы неоднократно заявляли о необходимости обязать кредиторов принимать полисы, купленные заемщиками самостоятельно в добровольно выбранных страховых компаниях. Потребитель формально имеет право выбрать страховщика и программу страхования по своему усмотрению. Но на деле банки не дают заемщикам такой возможности. А говорить о справедливом перерасчете и возврате страховой премии при досрочном погашении вообще не приходится. Такие случаи можно назвать скорее исключениями, чем правилом», – пояснила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков».

По ее словам, страховщики и банки во взаимоотношениях с потребителями всегда являются сильной стороной. Они имеют штат высококвалифицированных юристов и составляют внушительный список формулировок в типовых договорах, которые позволяют практически любой риск выделить как не подходящий для возврата при досрочном погашении кредита.

«К сожалению, судебная и правоприменительная практики демонстрируют, что год за годом Роспотребнадзор, который должен бороться с таким поведением рынка, эту битву проигрывает», – заключила Лазарева.