ОНФ и другие организации продолжают помогать оказавшейся в трудной жизненной ситуации женщине в Сыктывкаре

Общероссийский народный фронт в Коми продолжает помогать одинокой сорокавосьмилетней жительнице Сыктывкара Светлане Тоарка, которая сломала ногу и осталось без средств к существованию. После поднятого общественниками острого вопроса к помощи сразу же подключились не только социальные службы, но и дружественные организации. Так, Коми региональная общественная правозащитная организация людей с инвалидностью «Аппарель» помогла женщине с лекарствами. Лекарствами помогли и активисты Народного фронта, а также благодаря поддержке благотворителей Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара.

Напомним, одинокая женщина сломала ногу и не смогла себя обслуживать дома на амбулаторном лечении. До травмы она искала постоянную работу. До этого работала по разовым договорам гражданско-правового характера, которые не предусматривают выплату денежных средств по временным листам нетрудоспособности («больничным»).

Сыктывкарка растерялась, не знала, что делать, в итоге обратилась в ОНФ. Общественники сразу взялись за дело: обратились в соцслужбы и Минздрав Коми. Женщину положились в больницу для дополнительного обследования (сейчас ее уже выписали). А работники социальной службы доставили женщине продуктовый набор и взяли ее на учет, как находящуюся в сложной жизненной ситуации. Теперь сотрудники социальной службы навещают Светлану на постоянной основе.

Общественники отметили, что помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации, — это постоянная работа. Так, в ходе акции взаимопомощи в период пандемии #МыВместе активисты ОНФ в Коми оказали помощь тысячам пожилым гражданам и малоимущим.