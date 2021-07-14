Недалеко от Верхней Максаковки утонул 15 летний подросток





Он вместе с приятелем купался в Сысоле без присмотра взрослых. Тело мальчика обнаружили – сообщает региональный Следственный комитет, идёт проверка. Добавлю, с начала года на реках и водоёмах Коми утонуло уже 8 детей. Спасатели напоминают: нельзя оставлять детей без присмотра, если купаться – только в специально отведенных для этого местах, на оборудованных пляжах, не приближаться к лодкам и не заплывать за буйки. В случае ЧП незамедлительно звонить спасателям — 01, с мобильного 112.