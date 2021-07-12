Народный фронт провел обсуждение качества поддержки малого и среднего бизнеса в регионах в условиях антиковидных ограничений

На площадке ОНФ по инициативе Министерства экономического развития РФ представители бизнес-сообщества и профильных органов власти субъектов федерации обсудили региональные практики и кейсы поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях антиковидных ограничений. Открывая круглый стол, модератор встречи, заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Арсений Беленький сообщил, что на Прямую линию с Президентом 2021 года поступило 148 обращений по вопросам малого и среднего бизнеса. Третья волна вируса и новые антиковидные меры – повод для того, чтобы регионы, наиболее успешно поддержавшие предпринимателей, поделились своим опытом с остальными.

«Специфика антиковидных ограничений диктует необходимость постоянного совершенствования условий и содержания мер поддержки для достижения максимального уровня их эффективности,» – отметил Беленький.

Заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова призвала представителей экономических блоков региональных правительств добиваться обязательного участия в разработке противопандемийных мер в субъектах. «Зачастую те ограничения, которые вводятся в регионах, идут по линии Роспотребнадзора, здравоохранения и так далее, а экономические структуры узнают об этом постфактум, чуть ли не из СМИ. В результате последствия не оцениваются комплексно и в отсутствии координации усилия нивелируются. Отсутствие взаимосвязи может привести, например, к высоким рискам увольнения, как сейчас при обязательной вакцинации. Так, в 34 регионах введена обязательная вакцинация, а переходный период адекватный для адаптации бизнеса закладывают не все. При этом предприниматели из 22 регионов сообщили о проблемах с вакцинацией, о недостатке вакцины, например. То есть мы вводим требования, но параллельно должны создаваться условия для их выполнения. При осуществлении этих мер в борьбе за благополучие эпидемиологическое нельзя выжечь всю экономику, мы должны действовать сообща».

Александр Исаевич, генеральный директор АО «Федеральная корпорация развития малого и среднего бизнеса» сообщил, что корпорация в ситуации введения ограничительных мер стала медиатором между бизнесом и регионами, и сформулировал 5 основных запросов предпринимателей к власти. Первое место в топе запросов заняло требование бизнеса, чтобы с ним обсуждали вводимые ограничения и меры поддержки. На практике зачастую обсуждения проводятся лишь с предпринимателями, использующими государственное и муниципальное имущества. Не учитывают региональные власти и отраслевую специфику бизнеса. Далее Исаевич указал на необходимость предусматривать адекватные сроки для внедрения ограничительных мер, последовательно и неизбирательно применять эти меры. Предприниматели жаловались также в корпорацию МСП, что им не хватает понятной и доступной информации о действующих ограничительных мерах, на сайтах многих региональных органов власти нет даже первоначального указа об ограничениях. Наконец, вводимые ограничения должны сопровождаться мерами поддержки, транслировал позицию предпринимательского сообщества руководитель корпорации.

Уже предпринятые в Санкт-Петербурге и Ленобласти меры господдержки оценила общественный представитель уполномоченного по правам предпринимателей в Санкт-Петербурге Ляля Садыкова. По ее словам, 22 млрд рублей, выделенных на поддержку пострадавших отраслей в Санкт-Петербурге, дошли менее, чем до трети пострадавших предпринимателей. «По факту это были красивые меры и цифры на бумаге, так как отсрочки на 6-9 месяцев загнали предпринимателей в долговую яму, из которой многим так и не удалось выбраться. Так как нечем возвращать в условиях нынешней реальности, – подчеркнула Садыкова. – На мой взгляд, самой эффективной и востребованной мерой был кредит от регионального Фонда содействия кредитованию малого бизнеса под 1,2,3%, но, к сожалению, из-за наличия алкогольной лицензии этой мерой не смог воспользоваться общепит, которому эта поддержка была необходима в условиях введенных ограничений зимой. А также была озвучена возможность получить субсидию равную сумме кредита через три года. Но планка так высоко задрана, что вряд ли кто-то что-то получит. Например, сохранять три года 100% занятости и среднюю ЗП на уровне 2 региональных МРОТ. При этом аналогичная программа на поддержку занятости эффективно была реализована в Ленинградской области. Предприниматели получили субсидии в размере 36000 рублей за каждого трудоустроенного сотрудника. Не через три года, а сейчас».

О мерах, предпринятых в регионах, рассказали также заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, министр инвестиционной политики Новгородской области Денис Носачев, заместитель министра промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия Алексей Оловянников, заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Валентина Дацко, директор Фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» Кирилл Лило.

В дискуссии принял участие представитель Роспотребнадзора. Арсений Беленький и Татьяна Илюшникова предложили организовать отдельную встречу, на которой Роспотребнадзор объяснит предпринимательскому сообществу существующие требования по вопросу вакцинации сотрудников.

В завершении круглого стола модератор дискуссии сообщил, что на следующую встречу на площадке ОНФ будут приглашены представители Минтруда, Ростуризма и Минсельхоза, чтобы обсудить и те меры поддержки предпринимателей, которые идут по линии других федеральных ведомств. Также представители Народного фронта и Минэкономразвития еще раз попросили регионы улучшить информирование предпринимателей о существующих мерах поддержки.