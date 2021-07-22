Народный фронт представил рейтинг самых чистых регионов России

Эксперты тематической площадки ОНФ составили рейтинг самых чистых регионов России на основе мониторинга мусорных контейнерных площадок. Через сервисы Яндекса местные жители сами оценивали состояние площадок и отмечали наличие контейнеров для раздельного сбора.

«Основной приоритет мониторинга – это внедрение раздельного сбора отходов и чистота на контейнерных площадках. Есть смысл отметить наихудшие территории, где раздельный сбор отходов внедряется очень слабо. Это Бурятия, Киров и Кострома. Наилучшая ситуация – в Московской области, городе Москве, Алтайском крае и Оренбургской области», – сообщил эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» Александр Коган.

С января по май 2021 г. местными жителями обследовано 106,5 тыс. контейнерных площадок в 85 регионах страны. 13 регионов из-за незначительного количества обследованных площадок в рейтинге не учтены. В результате мониторинга установлено, что 22% контейнерных площадок не имеют асфальтового или бетонного покрытия; 63% контейнерных площадок не имеют информации об организации, ответственной за вывоз отходов; 71% контейнерных площадок не имеют навеса; 81% контейнерных площадок не имеют информации о графике вывоза отходов.

Контейнерами для раздельного сбора оборудованы 41% контейнерных площадок. В Республике Алтай ни одна из обследованных площадок не оборудована контейнерами для раздельного сбора. Доля оборудованных контейнерных площадок варьируется от 3% в Бурятии до 86% в Москве и 79% в Московской области. Более 50% контейнерных площадок оборудованы раздельным сбором также в Алтайском крае, Оренбургской, Новосибирской областях, Республике Татарстан, Краснодарском крае, Липецкой области, Республике Башкортостан, Воронежской, Свердловской областях, Кабардино-Балкарской Республике, Санкт-Петербурге, Пензенской, Псковской, Самарской областях. Менее 5% контейнерных площадок оборудованы контейнерами для раздельного сбора в Кировской и Костромской областях.

Наибольший рост по внедрению раздельного сбора показали Алтайский край, Липецкая, Самарская области.

При этом из 43,6 тыс. контейнерных площадок, оборудованных контейнерами для раздельного сбора, больше трети (17 тыс.) не имеют информации о том, какие виды отходов класть в контейнеры для раздельного сбора.

Ситуация с чистотой на контейнерных площадках остается тревожной, только 46% площадок местные жители посчитали чистыми. Менее 5% площадок охарактеризованы как чистые в Бурятии и Республике Алтай.

Лидером по чистоте является Москва – 82% площадок названы чистыми. Более половины площадок названы чистыми в Тамбовской области, Республике Мордовия, Севастополе, Камчатском, Красноярском краях, Псковской, Белгородской, Ульяновской и Тюменской областях.

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