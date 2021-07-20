Народный фронт предлагает заставить управляющие компании публиковать свои расходы

В России лицензию на обслуживание многоквартирных домов имеют свыше 18,8 тыс. управляющих компаний. Из них только 41% публикуют информацию о своих доходах и расходах в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и ни одна не раскрывает сведения о задолженности перед поставщиками коммунальных ресурсов, следует из совместного исследования Народного фронта и Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) на основе открытых данных системы.

Так, 7 662 управляющих организаций не представили сведения о расходах в прошлом году. По итогам предыдущего мониторинга, проведенного в ноябре 2020 г., информацию о расходах за последний отчетный период не разместили 8280 организаций. То есть за восемь месяцев число таких организаций-«молчунов» сократилось на 7,5%. Однако говорить о тенденции повышения уровня информационной открытости управляющих организаций преждевременно. Граждане по-прежнему не могут получить в открытом доступе данные, позволяющие контролировать работу управляющих компаний.

«Обязательно нужно совершенствовать ГИС ЖКХ. Она должна стать удобной площадкой для всех участников процесса: жителей, управляющих компаний и органов контроля. Следует упростить работу с системой для самих УК, чтобы они не несли большие трудозатраты на заполнение необходимой информации. Возможно, стоит скорректировать перечень сведений, обязательных к размещению в системе», – отметил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Николай Алексеенко.

Напомним, на прошлой неделе Правительство РФ утвердило план мероприятий по развитию ГИС ЖКХ. На платформе учета данных о ЖКХ появятся новые сервисы, а также будет разработано специальное мобильное приложение, позволяющее россиянам пользоваться всеми услугами ГИС ЖКХ с помощью телефона. Сейчас на сайте dom.gosuslugi.ru граждане могут узнать о сроках проведения капремонта в доме, внести показания счетчиков, оплатить коммунальные услуги, написать обращение или жалобу.