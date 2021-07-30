Народный фронт поможет людям с инвалидностью в трудоустройстве

Народный фронт запускает проект «Улица неограниченных возможностей», который поможет людям с инвалидностью найти работу. К реализации проекта подключатся органы власти, бизнес и НКО.

«Проект предназначен помочь людям с инвалидностью, которые хотят работать. Мы понимаем, что в проекте нам придется много выступать в роли медиатора, так как здесь есть четыре заинтересованные стороны: люди с инвалидностью, государство, НКО, работодатели, для которых мы видим как возможности, так и сложности», – поясняет начальник Управления проектных инициатив Народного фронта Елена Мильто.

По ее словам, государство заинтересовано в трудоустройстве таких специалистов не меньше самих инвалидов, но на сегодняшний день нет четко выстроенной системы в этом направлении.

Государство принимает активное участие в решении проблемы трудоустройства людей с инвалидностью, привлекая крупные компании и компании госсектора, но скорость достижения показателей пока остается далека от целевых значений, считают эксперты ОНФ.

Партнером проекта выступил известный российский изобретатель, генеральный директор компании Observer Роман Аранин. Он передвигается на инвалидной коляске, которой управляет с помощью джойстика, и на личном опыте демонстрирует содействие трудоустройству лиц с ограниченными возможностями здоровья. По его мнению, основная проблема трудоустройства инвалидов таится не в потенциальных работодателях, а в настрое самих кандидатов.

«Надо в первую очередь ломать стереотипы о том, что если у меня инвалидность, значит, я не могу работать. Могу сказать по своему опыту, что инвалид-колясочник даже с физически неактивными частями тела может делать абсолютно все, уже не говоря про спинальных инвалидов. У нас сейчас работают трое сотрудников с ДЦП, и их это не останавливает, потому что они сами хотят работать», – делится мнением Роман.

Он считает проект «Улица неограниченных возможностей» перспективным и готов оказывать максимальное содействие и помощь в масштабировании, а также делиться своими наработками с предпринимателями.

В проекте «Улица неограниченных возможностей» не останется без внимания развитие самозанятости среди инвалидов. Например, успешной практикой профессиональной самореализации может служить пример Анатолия Попко, который в 12 лет потерял зрение, но это не помешало ему стать успешным IT-специалистом. Он предприниматель, который не только обеспечил работой себя, но и предоставил возможность трудиться и зарабатывать таким же, как и он. По его мнению, в период, когда дистанционная работа набирает обороты, у людей с инвалидностью появилось больше возможностей зарабатывать наравне с остальными.

Еще одним примером, как «найти себя», стал Владимир Васкевич из Екатеринбурга. В свои 27 лет, будучи инвалидом по зрению с детства, Владимир запустил первое в России шоу, которое ведет незрячий человек. Опираясь на осязание, обоняние и вкус, он пытается с юмором рассказать о разных городах. Тревел-блогер посетил более 20 стран, а сейчас снимает цикл передач о России. Шоу «Куда глаза не глядят» выходит на YouTube на канале Vova Poehal. Проект реализуется на грантовые средства Института развития интернета.

Сегодня в России 12 млн людей имеют инвалидность, из которых 3,5 млн человек трудоспособны и лишь треть работают. Старт проекта «Улица неограниченных возможностей» запланирован на август 2021 г. На первом этапе он будет запущен в Республике Башкортостан, Свердловской и Самарской областях. В дальнейшем проект расширит географию на всю страну.