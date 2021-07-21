Народный фронт определил перспективы создания новой экономики села

Эксперты проекта ОНФ «Село. Территория развития» провели круглый стол «Формирование новой экономики села» на базе правительства Республики Мордовия, которая является регионом, ориентированным преимущественно на сельское хозяйство. Они призвали усилить государственную поддержку развития малых форм сельскохозяйственного и промышленного бизнеса в селах, поскольку именно такой бизнес создает востребованные рабочие места и удерживает людей от миграции в города.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор группы компаний «КАМАЗ» Сергей Когогин отметил, что не стоит противостоять естественной урбанизации, которая связана с естественным ходом истории, а необходимо сосредоточиться на современных методах развития сельского хозяйства и повышении производительности труда, без которых в современном мире невозможна конкурентоспособность.

По словам Когогина, на селе важно развивать не только сельхозпредприятия, но и создавать малые промышленные предприятия. «На КАМАЗе с основного производства раньше выводили вспомогательные малые производства в сельскую местность. Ряд таких предприятий работает до сих пор, и на них заняты от 50 до 100 человек. Это позволяет создать новые малые кластеры производства и обеспечить людей в сельской местности рабочими местами. Однако при реализации подобного рода проектов работодатели сталкиваются с дефицитом квалифицированных кадров и, соответственно, с необходимостью дополнительных затрат, связанных с обучением», – рассказал он.

Член Центрального штаба Народного фронта, председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина указала на проблему оттока людей с сельских территорий, которая часто связана не с недостатками местной инфраструктуры, а именно с отсутствием рабочих мест.

«Сейчас в России лишь 25,2 процента населения проживают в селах. Село нуждается в развитии местных сообществ и рынка труда, на этом должны быть сосредоточены государственные программы развития села. Надо решать задачи экономической диверсификации, отчасти этому может способствовать развитие сельхозтуризма. При этом новая экономика села должна строиться по принципу повышения благосостояния жителей села, а не просто ради стимулирования экономики», – подчеркнула Оглоблина.

Временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Артем Здунов отметил, что для стимулирования новой сельской экономики необходимо развивать соответствующую инфраструктуру и средства доставки, а также субсидировать затраты на обучение работников. По словам Здунова, следует обратить внимание и на развитие сектора народных промыслов и ремесел, который курирует Минпромторг России.

Член Центрального штаба ОНФ, президент Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ) Сергей Катырин считает, что программы поддержки села, равно как и нормотворчество, касающееся развития сельских территорий, должны формироваться и реализовываться с учетом мнений и приоритетов жителей и предпринимателей села, для чего можно объединить экспертные усилия Народного фронта и ТПП.

Руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота полагает, что поддержка новой сельской экономики должна быть ориентирована на малые и средние хозяйства и предприятия, а не на агрохолдинги, которые создают сравнительно мало рабочих мест.

«Именно малый бизнес формирует рабочие места. В моем хозяйстве, например, работают 250 человек. Минсельхоз предлагает малым предпринимателям возможности получения стартового капитала. Они могут быть успешными на рынках нишевой продукции, особенно по производству продукции с длительным сроком хранения, такой как мед или дикоросы. Поскольку выход в торговые сети фермерам практически закрыт, надо использовать для сбыта возможности маркетплейсов», – рекомендовал Сирота.

По его словам, экономика села может тормозиться из-за кадрового дефицита, а центры занятости при этом не способны привлечь работников из других регионов даже при хорошей оплате труда и не проводят необходимый профессиональный отбор.