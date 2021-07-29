Народный фронт обратился в прокуратуру из-за свалки, которую власти Сыктывкара не могут убрать целый год

Эксперты Общероссийского народного фронта в Республике Коми направили обращение в Сыктывкарскую природоохранную межрайонную прокуратуру с просьбой принять меры для ликвидации крупной свалки в Сыктывкаре в районе дома № 176 на улице Морозова. Еще летом прошлого года общественники обратились в администрацию города с просьбой определить собственника территории и обязать привести ее в порядок. После обращения местные власти пообещали сами убрать отходы. Но рейд активистов ОНФ в июле 2021 г. показал, что это лишь слова – свалка только разрослась.

Общественники особо обратили внимание на ранее данный в письменном виде официальный ответ местных властей по поводу этого мусорного объекта. В сентябре 2020 г. администрация Сыктывкара сообщила Народному фронту следующее: «В настоящее время проведены работы по обмеру территории указанной несанкционированной свалки с последующим составлением сметы с целью подготовки документации для определения исполнителя работ на конкурсной основе в рамках муниципального контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок с земельных участков, находящихся в составе муниципальных земель и земель, право на которые не разграничено на территории МО ГО «Сыктывкар».

Как отметили общественники, таким образом администрация Сыктывкара не только официально подтвердила, что свалка находится на муниципальных землях, но и взяла на себя обязательство по ее уборке. Однако воз и ныне там. Мониторинговый рейд Народного фронта в июле 2021 г. показал, что сметы, обмеры и подготовка документации к проведению конкурса на уборку свалки ни к чему не привели – она не только не убрана, мусора стало намного больше.

«Вообще удивляет, что потребовалась конкурсная процедура для заключения муниципального контракта на уборку свалки. Интересно, сколько денег из бюджета планировалось потратить по контракту на этот мусор? А между тем в Сыктывкаре есть муниципальное унитарное предприятие, которое было специально создано муниципалитетом, в том числе именно для содержания внешнего городского благоустройства. Так неужели свалку нельзя убрать просто силами МУПа, деятельность которого и так поддерживается бюджетом?» – задал вопрос сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Коми Михаил Ковалев.

Активисты ОНФ обратились в природоохранную прокуратуру для принятия мер.

Общественники отметили, что администрация Сыктывкара всегда идет навстречу активистам Народного фронта и помогает при проведении различных экологических акций. Власти понимают, что это важно, в первую очередь, самому городу и жителям.

«Но со свалкой на улице Морозова произошел сбой. Считаем, что этот сбой нужно исправить и больше не затягивать с решением этого вопроса. Будем держать это на контроле, в дальнейшем проведем новый рейд», – добавил Ковалев.