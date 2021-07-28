Народный фронт добился ликвидации крупной свалки объемом свыше 22 кубометров в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми добились ликвидации крупной свалки твердых коммунальных отходов (ТКО) на общественной территории в районе домов № 5, 8 и 10 в переулке имени Зои Космодемьянской в Лесозаводском микрорайоне Сыктывкара. Поле обращения общественников мусорный объект в объеме 22 кубометров убрал региональный оператор по обращению с ТКО – компания «Региональный оператор Севера».

В ходе мониторинга «мусорной реформы» эксперты тематической площадки ОНФ «Экология» в Коми получили сигнал от жителей о большой свалке мусора в Лесозаводском районе Сыктывкара. Общественники провели рейд, зафиксировали нарушение и поговорили с местными жителями. Выяснилось, что отходы здесь копятся давно. Это место проходное для многих близлежащих домов, люди привыкли по дороге выбрасывать здесь мусор. Но далеко не все жители согласны с таким положением дел: граждане считают, что недопустимо мусорить там, где живешь, и попросили Народный фронт помочь решить эту проблему.

В ходе изучения ситуации эксперты ОНФ установили, что недалеко, всего в нескольких десятках метров, за соседним домом, установлен большой мобильный бак для сбора мусора регионального оператора по обращению с ТКО – компании «Региональный оператор Севера». Общественники немало были удивлены тем, что бак для приема отходов расположен на том самом пути, где образовалась большая свалка. Это значит, что некоторым людям просто лень дойти до точки сбора ТКО и выбросить туда мусор, пояснили эксперты Народного фронта.

В то же время общественники решили, что раз недалеко от свалки работает регоператор по обращению с ТКО, то, возможно, он и поможет решить вопрос со свалкой.

Активисты ОНФ в Коми не прогадали. Компания после обращения общественников действительно пошла навстречу: с помощью спецтехники сотрудники регоператора собрали мусор и вывезли его на официальный полигон твердых коммунальных отходов.

«Вопрос решен – это просто отлично! Люди благодарны, что больше не проходят возле горы мусора. Но сейчас ОНФ в Коми обращается к самим жителям, которые проживают в этом районе, – берегите среду обитания, в которой проживаете вы сами и ваши дети. Не мусорьте, не бросайте отходы, пройдите совсем немного и выбросите мусор туда, куда положено – на законное место сбора ТКО. Давайте делать наш город и республику чище. Ведь это зависит от всех нас!» – призвал сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Коми Михаил Ковалев.

Активисты ОНФ также обратились в местную управляющую компанию с просьбой помочь проследить, чтобы в этом месте больше не мусорили, а также попросили вывесить соответствующие таблички.