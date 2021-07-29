«Мошеловка» Народного фронта сообщает об интересе аферистов к гражданам, обращавшимся в госучреждения

На платформе Народного фронта «Мошеловка» зафиксирован рост количества жалоб на спам-звонки различного рода «помощников», поступающие после обращения заявителя в госорганы. К настоящему моменту об этом сообщает каждый десятый обратившийся в «Мошеловку» гражданин. Среди источников утечки называют ПФР, Госуслуги, Минфин, Банк России, медицинские учреждения и другие государственные организации.

«Такую волну обращений мы стали фиксировать с 15 июля, – рассказала руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева. – Ничего нового под солнцем – злоумышленники никогда не бросают свои схемы. Они просто на время перестают их использовать, а затем слегка модернизируют в соответствии с ситуацией и информационной повесткой».

Только один из сотен примеров: информаторам «Мошеловки» позвонили в шесть утра и сообщили печальную новость о том, что их пожилой родственник якобы скончался. В первый момент никаких сомнений у потенциальных жертв не возникло: дедушка был в тяжелом состоянии, случиться могло всякое, и о его состоянии семья постоянно справлялась по «горячему» телефону больницы.

До полудня врачи на звонки близких по «горячему номеру» не отвечают. Злоумышленник обрабатывал жертв шесть часов и почти добился заключения договора на обслуживание погребения дедушки и перевода аванса, ссылаясь на то, что ритуальные службы перегружены и надо действовать быстрее.

После 12 часов дня люди смогли дозвониться до отделения и с облегчением узнали, что родственник жив. Осознав, что едва не стали жертвами преступления, они сообщили контакты преступника и все подробности ситуации в «Мошеловку». Информация передана в правоохранительные органы.

Есть и более опасные последствия взаимодействия с госорганами: житель Люберец, который сдавал в МФЦ паспорт на регистрацию, пожаловался, что на него открыли фирму. Эксперты считают, что с большой долей вероятности данные россиян утекают через недобросовестных сотрудников госорганов.

«Очевидно, что злоумышленники обладают самой актуальной информацией и получают ее непосредственно из горячих линий или служб обработки обращений граждан. Происходит это в результате взломов информационных систем или непосредственно от сотрудников – предстоит разобраться правоохранительным и контролирующим органам. Но очевидно, что в период повсеместной цифровизации всех служб, сервисов и процессов необходимо уделять серьезное внимание информационной безопасности и вопросам защиты личных данных граждан», – заявила Лазарева.