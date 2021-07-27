Мониторинг ОНФ: В Коми самая высокая в стране стоимость интернета для школ

Общероссийский народный фронт предложил установить цифровое равенство во всех школах страны. Общественники предложили правительству России принять единый для всех регионов РФ стандарт качества интернет-соединений для общеобразовательных организаций и разработать механизм единого для всех школ тарифа на оплату услуг интернета. Дело в том, что мониторинг ОНФ показал, что не все регионы находятся в равных условиях. Так, в Коми стоимость услуги интернета для школ оказалась самой высокой в стране.

Сопредседатель ОНФ Елена Шмелева направила соответствующие предложения заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко.

Ранее в ходе заседания совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам лидер Народного фронта Владимир Путин обратил особое внимание Чернышенко на вопрос о подключении всех школ страны к высокоскоростному интернету.

«Действительно, работа очень большая – 22 тысячи школ предстоит подключить к интернету. Но вы наверняка знаете, что из регионов поступают определенные претензии – жалобы на качество предоставляемых услуг», – отметил Путин.

Народный фронт постоянно ведет работу по контролю за реализацией поручения Президента до конца 2021 г. обеспечить подключение всех школ к высокоскоростному интернету (в городе – 100 м\бит в сек., на селе – 50 м\бит в сек.).

Опрос, проведенный Народным фронтом среди более чем 2,5 тыс. руководителей образовательных организаций, показал большие различия между школами в тарифах на оплату интернета. 22% школ платят за интернет вдвое больше средней цены по России, а 6% — больше чем в три раза. Есть примеры тарифов, в шесть и более раз превышающих среднюю стоимость данной услуги по стране. Самая высокая стоимость услуг провайдера выявлена в школах в Республике Коми, Курганской области, Ямало-Ненецком автономном округе.

«Мониторинг активистов ОНФ в Коми показал, что в регионе не все в порядке с интернетом в школах. Это не только высокие тарифы, но и порой отсутствие интернета и его недостаточное качество в школах, особенно в отдаленных районах. Будем разговаривать по этому вопросу с правительством республики и всеми заинтересованными сторонами на круглых столах и рабочих совещаниях, в том числе на площадке Народного фронта в Коми. Мониторинги и опросы по данной теме продолжим и будем добиваться результатов», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Республике Коми, модератор тематической площадки «Образование» Татьяна Астарханова.

«Высокая скорость интернета – это базовая необходимость, обязательная для каждой школы. Подчеркиваю, не просто интернет, а именно высокоскоростной. И оборудование, которое его позволяет развести по всей школе. Без этого у наших детей не будет равного доступа к развивающим средам, которые создают самые сильные российские педагоги и позволяющие ребенку в любом регионе, в любом городе, селе, в малых школах, крупных или специализированных образовательных организациях выбрать свою образовательную траекторию, определить то, что поведет дальше, позволит реализовать себя, стать успешным», — в свою очередь подчеркнула Шмелева.