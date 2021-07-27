Команды «Молодежка ОНФ» и #PutinTeam встретили призеров Олимпийских игр в аэропорту Шереметьево

Участники команд «Молодежка ОНФ» и #PutinTeam встретили призеров Олимпийских игр по тхэквондо Михаила Артамонова и Татьяну Минину. Самолет из Японии приземлился сегодня в аэропорту Шереметьево, где болельщики приветствовали их лозунгом «Знай наших», вручили цветы и исполнили песню «Герои спорта».

«Когда спортсмены нашей сборной улетали в Токио, в регионах страны мы запустили акцию #ЗнайНаших. В десятках городов в небо поднялись воздушные шары, спортивные самолеты, парашюты с флагами и призывами в поддержку российской сборной. А сегодня мы уже встречаем первых призеров и благодарим их за то, что в таких непростых условиях защищали спортивную честь нашей страны. Болеем и будем болеть за остальных олимпийцев, желаем им удачи и ждем на Родине с победой», – сказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

В схватке за третье место в весовой категории до 58 кг Михаил Артамонов победил аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана – 15:10 и пополнил копилку медалей российской сборной бронзовой наградой.

Тхэквондистка из Челябинска Татьяна Минина завоевала серебро Олимпиады-2020. В весовой категории до 57 кг в финале она уступила американке Анастасии Золотич со счетом 17:25. Медаль Мининой стала седьмой в копилке российской сборной на Олимпийских играх в Токио.

«Мы рады вернуться на Родину, приятно, что здесь нас ждут и встречают болельщики. Их поддержку мы чувствовали постоянно. Очень много людей писали в социальные сети. Это миллионы сообщений, добрых слов. Вчера, сразу после финала, у меня были смешанные чувства, потому что хотелось золота. Но сегодня очень рада и счастлива серебряной олимпийской медали. В третьем раунде я допустила пару ошибок, которые не успела отыграть. Но будем работать над ошибками. Надеюсь попасть на следующую Олимпиаду в Париже и выиграть там золото», – рассказала Татьяна Минина.

«Поддержка ощущалась – от родителей, друзей, коллег. И жителей страны, конечно. В соцсетях пишут много людей, все сообщения даже прочесть невозможно, настолько их много! Сейчас хочется просто отдохнуть и восстановить силы», – поделился Михаил Артамонов.

В завершение встречи состоялась автограф-сессия спортсменов.