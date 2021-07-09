Команда «Ух-ты!» набрала 15 баллов в очередном выпуске телевикторины «Достояние Республики»





В интеллектуальный бой на «Юргане» вступила тяжелая ухтинская артиллерия: директор Городского дворца культуры Ольга Быкова – директор детско-юношеской спортивной школы №1, отец прославленного фигуриста Дмитрия Алиева — Сергей Алиев. А так же: историк-краевед Елена Булдакова, заведующая музеем УГТУ Анжела Рочева и сотрудник центра Коми Культуры Наталья Чувьюрова. Один из самых каверзных вопросов телевикторины – про арт-объект, изготовленный на первом фестивале кузнечного мастерства в селе Корткеросс.