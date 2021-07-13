К НАМ ПРИЕХАЛ ДОКТОР РЫБАЛКА — ЭТО ЛУЧШИЙ ОТДЫХ ДОМОЙ С ХОРОШИМ УЛОВОМ





Время летит незаметно. Вроде только приехали, а уже пора возвращаться домой. В связи подъёмом уровня воды, рыба ловилась плохо. Но под конец всё уладилось, и домой мы вернулись с хорошим уловом ! ВСЕ СНАСТИ ДЛЯ РЫБАЛКИ ; https://fishingbaits.ru/ МОЙ СПИННИНГ : https://fishingbaits.ru/catalog/detai… МОЯ КАТУШКА ДЛЯ СПИННИНГА : https://fishingbaits.ru/catalog/detai… ВИБРОХВОСТ , который реально ловит : https://fishingbaits.ru/catalog/detai… Промокод : "Коми Рыбак" даст вам 10 % скидки на любой товар в этом магазине На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь НА БЕНЗИН ДЛЯ ПОЕЗДОК Карта СБ 2202 2003 9597 6283