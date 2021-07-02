Информационная программа «Новости» от 01.07.2021
00:00 Выпуск
00:52 Массовая вакцинация против коронавируса набирает обороты.
05:30 В многоквартирных домах Инты проводятся капитальные ремонтные работы.
12:50 В специальной коррекционной школе кипит работа.
17:32 Интинская достопримечательность-водонапорная башня.
24:46 Интинцы принимают участие в телевикторине «Достояние Республики».
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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