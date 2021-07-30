Именины Маргариты
🔥 Добровольное пожертвование https://www.donationalerts.com/r/johnklyuker
🔴 Ссылки на запасной донат и донат пейпал, если выше ссылка не работает
🔴 https://donatepay.ru/d/61035
🔴 PayPal https://streamlabs.com/john_klyuker (Голосовой донат пейпал, сообщение на экран)
🔥 Что можно заказать за донат:
70 Голосовое сообщение
100 Караоке
150 Песня (песня без мата)
150 Сигна (имена, ники без похабщины)
300 Дегустация нового продукта.
300 Дегустация нового напитка или чая.
500 Зажечь свечу с добрыми пожеланиями
🔥Некоторые правила стрима:
⚠️ Модерация: уважайте друг друга в чате, что бы всё было хорошо. Нарушители удаляются, если модератор не увидел нарушения, предоставляйте скриншоты, адрес klyuker@gmail.com
⚠️ В чате могут дать бан за:
🔸Ненормативную лексику
🔸Рекламу
🔸Оскорбления
🔸Спам
🔸Политику
🔸Разжигание скандалов
⚠️ПОЧЕМУ ГРИБАБАС БОЛЕЕ НЕ УЧАСТВУЕТ В СТРИМАХ: У Грибабаса иногда бывают проблемы со здоровьем и эти ситуации так же случаются и на прямых эфирах, плюс есть хейт, который закрепился вокруг Грибабаса. И по жалобам некоторых зрителей, органы опеки запретили участвовать в видеосъёмках Тони Грибабасу.