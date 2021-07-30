Именины Маргариты





🔥 Добровольное пожертвование https://www.donationalerts.com/r/johnklyuker

🔴 Ссылки на запасной донат и донат пейпал, если выше ссылка не работает

🔴 https://donatepay.ru/d/61035

🔴 PayPal https://streamlabs.com/john_klyuker (Голосовой донат пейпал, сообщение на экран)

🔥 Что можно заказать за донат:

70 Голосовое сообщение

100 Караоке

150 Песня (песня без мата)

150 Сигна (имена, ники без похабщины)

300 Дегустация нового продукта.

300 Дегустация нового напитка или чая.

500 Зажечь свечу с добрыми пожеланиями

🔥Некоторые правила стрима:

⚠️ Модерация: уважайте друг друга в чате, что бы всё было хорошо. Нарушители удаляются, если модератор не увидел нарушения, предоставляйте скриншоты, адрес klyuker@gmail.com

⚠️ В чате могут дать бан за:

🔸Ненормативную лексику

🔸Рекламу

🔸Оскорбления

🔸Спам

🔸Политику

🔸Разжигание скандалов

⚠️ПОЧЕМУ ГРИБАБАС БОЛЕЕ НЕ УЧАСТВУЕТ В СТРИМАХ: У Грибабаса иногда бывают проблемы со здоровьем и эти ситуации так же случаются и на прямых эфирах, плюс есть хейт, который закрепился вокруг Грибабаса. И по жалобам некоторых зрителей, органы опеки запретили участвовать в видеосъёмках Тони Грибабасу.