Игорь Дягилев призывает жителей региона записаться на вакцинацию





Противостоять росту заболеваемости должна массовая вакцинация от COVID-19. К сожалению, на сегодняшний день, Коми входит в число регионов, где население не заинтересовано в возможности сделать прививку, — отмечает руководитель Минздрава республики. Игорь Дягилев призывает жителей региона всё-таки записаться на вакцинацию. Прививка не даёт 100% защиты от заражения, но благодаря ей заболевание проходит намного легче. При этом не важно, болели вы ранее или нет, прививку стоит сделать всем без исключения, ведь новые штаммы ведут себя гораздо агрессивнее.