Джон Клюкер





🔥 Добровольное пожертвование https://www.donationalerts.com/r/johnklyuker

🔴 Ссылки на запасной донат и донат пейпал, если выше ссылка не работает

🔴 https://donatepay.ru/d/61035

🔴 PayPal https://streamlabs.com/john_klyuker (Голосовой донат пейпал, сообщение на экран)

🔥 Что можно заказать за донат:

70 Голосовое сообщение

100 Караоке

150 Песня (песня без мата), одну и ту же песню ставим не больше двух раз за прямой эфир.

150 Сигна (имена, ники без похабщины)

250 Танец (песня без мата)

300 Бег на месте 5 минут (не более часа за стрим)

300 Отжимание 10 раз (2 раза за стрим или предварительно спросите)

300 Выпить 3 яйца

300 Медленный танец с подушкой

300 Дегустация нового продукта.300 Дегустация нового напитка или чая.

500 ОСТРЫЙ ЧЕЛОВЕК (прикрепляются ножи к рукам 4 ножа, к ногам 2 ножа и я хожу по кругу 5 минут, со словами: Я ОСТРЫЙ ЧЕЛОВЕК)

500 Зажечь свечу с добрыми пожеланиям

1000 Поставить свечку в церкви за вас или кого-либо с видеоотчётом

1000 Вести эфир с глазами мишки Панды 1 час (разукрашивание лица)

1000 Вести эфир со ртом как у Джокера 1 час (разукрашивание лица)

2000 Порвать на себе футболку

2000 Нанести на лицо горизонтальные йодовые полоски

3000 Нанести на лицо вертикальные йодовые полоски

🔥Некоторые правила стрима:

⚠️ Модерация: уважайте друг друга в чате, что бы всё было хорошо. Нарушители удаляются, если модератор не увидел нарушения, предоставляйте скриншоты, адрес klyuker@gmail.com

⚠️ В чате могут дать бан за:

🔸Ненормативную лексику

🔸Рекламу

🔸Оскорбления

🔸Спам

🔸Политику

🔸Разжигание скандалов

⚠️ПОЧЕМУ ГРИБАБАС БОЛЕЕ НЕ УЧАСТВУЕТ В СТРИМАХ: У Грибабаса иногда бывают проблемы со здоровьем и эти ситуации так же случаются и на прямых эфирах, плюс есть хейт, который закрепился вокруг Грибабаса. И по жалобам некоторых зрителей, органы опеки запретили участвовать в видеосъёмках Тони Грибабасу.