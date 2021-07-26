Джон Клюкер
🔥 Добровольное пожертвование https://www.donationalerts.com/r/johnklyuker
🔴 Ссылки на запасной донат и донат пейпал, если выше ссылка не работает
🔴 https://donatepay.ru/d/61035
🔴 PayPal https://streamlabs.com/john_klyuker (Голосовой донат пейпал, сообщение на экран)
🔥 Что можно заказать за донат:
70 Голосовое сообщение
100 Караоке
150 Песня (песня без мата), одну и ту же песню ставим не больше двух раз за прямой эфир.
150 Сигна (имена, ники без похабщины)
250 Танец (песня без мата)
300 Бег на месте 5 минут (не более часа за стрим)
300 Отжимание 10 раз (2 раза за стрим или предварительно спросите)
300 Выпить 3 яйца
300 Медленный танец с подушкой
300 Дегустация нового продукта.300 Дегустация нового напитка или чая.
500 ОСТРЫЙ ЧЕЛОВЕК (прикрепляются ножи к рукам 4 ножа, к ногам 2 ножа и я хожу по кругу 5 минут, со словами: Я ОСТРЫЙ ЧЕЛОВЕК)
500 Зажечь свечу с добрыми пожеланиям
1000 Поставить свечку в церкви за вас или кого-либо с видеоотчётом
1000 Вести эфир с глазами мишки Панды 1 час (разукрашивание лица)
1000 Вести эфир со ртом как у Джокера 1 час (разукрашивание лица)
2000 Порвать на себе футболку
2000 Нанести на лицо горизонтальные йодовые полоски
3000 Нанести на лицо вертикальные йодовые полоски
🔥Некоторые правила стрима:
⚠️ Модерация: уважайте друг друга в чате, что бы всё было хорошо. Нарушители удаляются, если модератор не увидел нарушения, предоставляйте скриншоты, адрес klyuker@gmail.com
⚠️ В чате могут дать бан за:
🔸Ненормативную лексику
🔸Рекламу
🔸Оскорбления
🔸Спам
🔸Политику
🔸Разжигание скандалов
⚠️ПОЧЕМУ ГРИБАБАС БОЛЕЕ НЕ УЧАСТВУЕТ В СТРИМАХ: У Грибабаса иногда бывают проблемы со здоровьем и эти ситуации так же случаются и на прямых эфирах, плюс есть хейт, который закрепился вокруг Грибабаса. И по жалобам некоторых зрителей, органы опеки запретили участвовать в видеосъёмках Тони Грибабасу.