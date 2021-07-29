«Двигайтесь к цели и побеждайте!»: олимпийские чемпионы Максим Храмцов и Владислав Ларин вернулись на Родину

Верить в победу и никогда не сдаваться – с такими пожеланиями обратились олимпийские чемпионы по тхэквондо Владислав Ларин и Максим Храмцов к болельщикам из «Молодежки ОНФ». Накануне участники команды совместно с #PutinTeam встретили обладателей олимпийского золота в столичном Шереметьево. Они вручили спортсменам цветы и поблагодарили за победу.

Напомним, на Олимпиаде в Токио выступили четыре российских тхэквондиста. Медали выиграли все. Максим Храмцов и Владислав Ларин завоевали золото, Татьяна Минина – серебро, Михаил Артамонов – бронзу. Сборная России по тхэквондо впервые в истории выиграла медальный зачет на Олимпийских играх. В аэропорту победителей встречали болельщики, журналисты, близкие родственники и друзья детства.

«Конечно же, мы все довольны результатом. Дальше дело за другими ребятами из нашей общей команды», – сказал Владислав Ларин.

Спортсмены рассказали о своих планах и самочувствии. Напомним, Максим Храмцов получил на Олимпийских играх перелом руки.

«В мае было то же самое на чемпионате Европы, я во втором бою травмировался и со сломанной рукой выиграл бой. Чувствую себя отлично. Наверное, до сих пор полностью не осознаю победу. Но точно знаю: когда выходишь на бой, нужно верить, что выходишь побеждать. Тогда все получится», – отметил Максим Храмцов.

Спортсмены показали олимпийские медали и приняли участие в автограф- и фотосессиях с болельщиками и журналистами. Также чемпионы поблагодарили встречающих за теплый прием на Родине. Передали победители Олимпиады пожелания и для команды «Молодежка ОНФ».

«Болельщикам из «Молодежки ОНФ» самые искренние пожелания успехов. Команде развиваться, не стоять на месте, всегда стремиться к новым вершинам», – обратился к ребятам Владислав Ларин.

«Ребятам из команды «Молодежка ОНФ» желаю всего самого наилучшего, побеждайте, верьте в себя и идите к своей цели!» – отметил Максим Храмцов.

Целеустремленность Максима как главную волевую черту характера подчеркивают и его друзья детства, которые также приехали на встречу. «Обычный, скромный парень, как и все. Максим вырос в простой семье, воспитывался без излишеств – тренировался, гулял, учился. Он отличный друг, мы с ним как родные братья, дружим с шести лет. Этот год был непростым, но все равно Максим – первый, и все знали, что он поедет на Олимпиаду. И ехал он именно за победой!» – поделился друг детства олимпийского чемпиона Расим Мамедов.

Сегодня, 29 июля, в Россию из Токио возвращаются серебряные призеры Олимпиады – баскетболисты, пловцы и участники сборной по пулевой стрельбе. В Шереметьево спортсменов будут встречать болельщики из команды «Молодежка ОНФ» и #PutinTeam.