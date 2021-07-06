



Депутат Государственной Думы России Ольга Савастьянова посетила Ухту, где встретилась с руководителями предприятий, соцучреждений и общественниками. Отчиталась о проделанной работе и выслушала инициативы по совершенствованию федерального законодательства. Существующий механизм целевого обучения и подготовки кадров необходимо поправить, повысить престиж профессий педагога и врача с помощью увеличения зарплат, а также решить проблему жилья для учителей. На встрече ухтинцы затронули и такие проблемы, как капитальные ремонты социальных учреждений, дополнительные меры поддержки северян, благоустройство и поддержка семей.