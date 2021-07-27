Чтобы не латали аварийное – Народный фронт способствовал экономии средств жильцов и региональных фондов капремонта

Региональные отделения Народного фронта, отрабатывая обращения, поступившие на прямую линию с Президентом в декабре 2020 г., провели мониторинг региональных программ капремонта. Дело в том, что примерно каждое двадцатое обращение по этой проблематике содержало просьбу не ремонтировать многоквартирный жилой дом (МКД), а, наоборот, признать аварийным и расселить. В нарушение ЖК РФ в региональных программах капитального ремонта присутствуют не только по факту ветхие МКД, но даже и формально признанное в установленном порядке аварийным жилье.

Мониторинг ОНФ, проведенный в июне 2021 г., показал, что в 61 из 81 проанализированных региональных программ капремонта было обнаружено 912 аварийных МКД. Лидируют по числу выявленных аварийных МКД в регпрограммах капремонта Республика Карелия (140 аварийных МКД в программе капремонта), Республика Башкортостан (69 МКД) и Нижегородская область (50 МКД), в 20 субъектах РФ аварийные МКД в регпрограммах капремонта не были выявлены.

За время проведения мониторинга правительства 11 субъектов уже успели внести изменения в региональные программы капитального ремонта и полностью исключить 90 выявленных аварийных домов из адресных перечней этих программ.

«Можно согласиться, что до тех пор, пока дом не признан аварийным и подлежит расселению, необходим поддерживающий ремонт, например замена крыши. Однако людям сложно объяснить, зачем регоператор капремонта выполняет какие-то косметические работы, почему они продолжают платить взносы на капремонт, если их дом будут сносить. Надеемся, результаты мониторинга будут способствовать тому, чтобы программы капремонта составлялись на основании технического обследования, и тогда таких спорных ситуаций не возникнет», – прокомментировал итоги исследования эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда», генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко.

Так, жители дома № 4 по ул. Кирпичной в г. Бологое Тверской области платят взносы на капремонт, несмотря на то что дом признан аварийным еще в апреле 2019 г., предназначен к сносу в 2025 г., пять из восьми квартир этого МКД уже расселены, дом имеет печное отопление, не имеет центрального водопровода, центральной канализации.

«Мы считаем, что такая ситуация неприемлема. Ремонт кровли и фасада запланирован уже после сноса здания – это абсурд. Необходимо говорить не о ремонте, а о скорейшем расселении жильцов в более благоприятные условия. Мы намерены добиваться улучшения жилищных условий для граждан», – пообещал руководитель регионального исполкома ОНФ Евгений Калекин.

Начислялись взносы на капремонт и жителям дома № 20 по ул. Юбилейной в с. Мельница Нижнеудинского района Иркутской области, однако после сигнала ОНФ региональные власти обещали прекратить начисление уже с текущего месяца и исключить до конца этого года адрес из регпрограммы капремонта.

«ОНФ будет настаивать не только на прекращении начислений платы за капремонт в домах, признанных аварийными, мы будем добиваться возврата денежных средств гражданам, которые исправно платили по ошибочным квитанциям. Мы обратимся к высшим должностным лицам субъектов РФ с просьбой взять на особый контроль такие случаи и призываем граждан, столкнувшихся с несправедливостью, обращаться в региональные отделения ОНФ», – подчеркнул заместитель руководителя Исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.

Встречается ситуация, когда регоператор сначала проводит работы по капремонту, а после этого муниципальные власти признают МКД аварийным, т.е. траты регоператоров становятся «бросовыми» постфактум. Также существует проблема достоверности и актуальности данных учета жилого фонда, связанная с качеством составления региональных программ капитального ремонта, на которую обратили внимание эксперты ОНФ из Вологодской, Новгородской, Курской областей и Республики Саха (Якутия).

Например, два МКД – на улицах Саммера, д. 20-а, и Чернышевского, д. 122, г. Вологды – аварийными не признавались, хотя на портале «Реформа ЖКХ» есть данные о признании их аварийными соответственно в сентябре и октябре 2018 г. Никаких документов о соответствующем решении комиссии не существует, хотя половина дома на улице Чернышевского пострадала в пожаре и явно не подлежит восстановлению, а вот во второй половине дома живут люди.

«К сожалению, ситуацию можно охарактеризовать словом «бардак». При этом Минстрой России прямо обязует органы муниципальной власти навести порядок с аварийными домами и исключить подобные случаи. Надеемся, что после выявления общественными активистами подобных фактов такая работа будет проведена», – заявил член регионального штаба ОНФ в Вологодской области Егор Дудников.

В целях минимизации таких рисков, как начисление гражданам, проживающим в ветхом жилье, взносов за капремонт и расходование дефицитных денежных средств региональных фондов капитального ремонта на ремонт таких МКД, Народный фронт направит руководству 50 субъектов РФ списки аварийных МКД с предложением проверить актуальность данных открытых источников о факте аварийности этих МКД и в случае подтверждения факта аварийности исключить их из программ капремонта.