Алексей Фомин: «Музыка содержит в себе значительный эмоциональный заряд, нежели реальные происходящие события»

Музыка играет большое значение в жизни человека. Она настолько важна, что давно уже стала неотъемлемой частью формирования общечеловеческих ценностей. О том, как музыка отражает события и чувства, происходящие в нашей душе, рассказал музыкант Алексей Фомин.

«Хорошая музыка помогает преодолевать жизненные трудности, улучшает настроение, а также заряжает на весь день энергией. Даже небольшие отрывки из определенных произведений могут значительно повлиять на настроение. В современной психологии эксперты часто применяют музыкотерапию. Это терапевтический метод, использующий музыку в качестве лечебного средства. Термин «музыкотерапия» имеет греко-латинское происхождение и в переводе означает «исцеление музыкой». А все потому, что музыка содержит в себе значительный эмоциональный заряд, нежели реальные происходящие события», — сказал артист.

Алексей Фомин отметил, что при прослушивании определенных музыкальных треков, ощущает неповторимые эмоции, которые ранее не испытывал в реальной жизни. «Это объясняет тот факт, почему некоторым из нас нравится грустная музыка, а не жизнерадостные мотивы», — добавил он.

По словам исполнителя, он всегда старается вложить в свои треки определенные эмоции и чувства и всячески стремиться достигнуть эмоционального отклика от слушателей.

Напомним, что совсем недавно музыкант представил новый трек «Вечерний город», который скоро появится на музыкальных витринах.