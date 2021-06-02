



Об уникальной возможности для москвичей открыть для себя наш северный край рассказала председатель правления Землячества Коми в Москве Людмила Великорода. Жители и гости столицы России смогли увидеть, какие талантливые люди живут в Коми. Уникальные театральные постановки. Яркие номера. У артистов республики была возможность выступить на прославленных сценах, показать себя в столице. Это в свою очередь привлечет к Коми больший интерес со стороны не только москвичей, но и гостей столицы. Ну а для наших земляков «Дни республики в Москве» это праздник вдвойне.