За первые пять месяцев 2021 года в Москве ввели 22 объекта социальной инфраструктуры

С января по май 2021 года в столице построено и введено в эксплуатацию восемь детских садов на 1 155 мест, три школы, шесть спортивных объектов, один объект культуры и два объекта здравоохранения. Кроме того, один спортивный и один культурный объект были введены после реконструкции. Об этом сегодня сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

«Семь введенных детских садов на 1035 мест были построены за счет внебюджетных источников. Так, например, в апреле детский сад на 205 мест, появился на Вольной улице д.28А в районе Соколиная Гора на востоке столица. Также в апреле сдан садик на 150 мест, близ деревни Ивановское в ТиНАО. Первый из них застройщик планирует передать городу для размещения учреждения государственной системы образования города Москвы, второй – планируется эксплуатировать на коммерческой основе», — отметил Сергей Лёвкин.

«В Москве появилось три новых школы: на улице Брусилова в районе Южное Бутово сдан в эксплуатацию блок начальных классов за 300 мест с возможностью трансформации в дошкольное отделение. Он построен за счет средств бюджета. Помимо этого, на Амурской улице в районе Гольяново сдана школа на 400 мест с дошкольным отделением на 175 мест. Она возведена за счет средств инвестора. Общеобразовательная школа на 300 мест построена по Рублевскому шоссе, д.70, стр.4 в рамках инвестиционного контракта, по условиям которого объекты образования оформляются в собственность города», — добавил он.

Левкин подчеркнул, что на сегодняшний день Москва является одним из мировых лидеров по показателям пешеходной доступности школ и детских садов.

«Это не случайный результат – работа в этом направлении ведется по указанию Мэра Москвы Сергея Собянина, и она уже принесла результаты, которые были представлены на Московском урбанистическом форуме», — пояснил Лёвкин.

Также, по словам Сергея Лёвкина, введен в эксплуатацию долгожданный специализированный ФОК для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий по адресу: Коломенский проезд, д.15А, построенный за счет городского бюджета.

Новые коммерческие спортивные объекты, появились на Восточной улице 4а, стр.4, где появился ФОК № 1 с футбольным манежем (1 этап Спортивного комплекса им. Э.А. Стрельцова), и на Халтуринской улице, вл.9, стр.1, где введен в строй ФОК с диагностическим центром. На Лётной улице в Покровском-Стрешнево появился Спортивный комплекс, включающий Центр автомобильного спорта, Ледовую арену, Центр художественной гимнастики.

После реконструкции введены в строй Сервисный центр уличных видов спорта в Лужниках и здание Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Детский музыкальный театр юного актера» на улице Макаренко в Басманном районе ЦАО.

«Повышение качества жизни москвичей за счет создания новой социальной спортивной и культурной инфраструктуры – главная задача, которую ставит перед нами Сергей Собянин», — подчеркнул Левкин.

Ранее, Сергей Собянин, выступая на отчетном мероприятии Стройкомплекса Москвы, посвященном результатам работы и задачам на ближайшие годы, заявил, что создание комфортного города стало главным приоритетом и принципом, которым руководствуются власти Москвы при создании социальных, культурных и спортивных объектов в мегаполисе.