Возложение цветов и венков на Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге





Губернаторы Владимир Уйба и Александр Беглов возложили цветы и венки на Пискарёвском кладбище в Петербурге.

В памятной церемонии, которая состоялась 2 июня, приняли участие представители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и Республики Коми. Мероприятие прошло в рамках Дней Республики Коми, которые стартовали сегодня в городе на Неве.

Члены официальной делегации возложили венки и цветы к монументу «Родина-Мать» и памятным плитам шахтёрам Воркуты и жителям Республики Коми, павшим в битве за Ленинград.

https://rkomi.ru/news/938