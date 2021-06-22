



Власти Коми и Холдинг «Руститан» сверили позиции по созданию горно-металлургического комплекса на базе Пижемского месторождения. Рабочая встреча первого заместителя Председателя Правительства Республики Игоря Булатова и руководства компании прошла накануне в столице Коми. Стороны обсудили создание комплекса в рамках реализации Стратегии развития Арктической зоны России. Озвучены были и ключевые моменты.