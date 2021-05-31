Владимир Уйба провёл рабочую встречу с мэром Усинска и генеральным директором «ЛУКОЙЛ Коми»

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Владимир Уйба провёл рабочую встречу с мэром Усинска и генеральным директором «ЛУКОЙЛ Коми»

Владимир Уйба провёл трехстороннюю рабочую встречу с мэром Усинска Николаем Такаевым и генеральным директором «ЛУКОЙЛ-Коми» Александром Голованевым. Руководитель нефтяного предприятия проинформировал Главу республики о ходе работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной попаданием нефтесодержащей жидкости в реку Колва в районе Ошского месторождения. Сейчас компания-недропользователь продолжает работы по очистке берегов.

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