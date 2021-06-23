✳ Вести Тимана. Сосногорск | 23.06.2021





00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Жители Сосногорска присоединились к Всероссийскому Дню памяти и скорби. 22 июня горожане собрались в Сквере Победы для того, чтобы отдать дань уважения подвигу советского народа, совершенному в годы Великой Отечественной войны.

03:03 — ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

В Сосногорске состоялось очередное заседание городского Совета. Народные избранники заслушали отчет Главы городского поселения за 2020 год и отчет об исполнении бюджета городского поселения.

07:11 — МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

В Сосногорском районе распределили субсидии среди социально ориентированных некоммерческих организаций. В этом году победителей трое – это сосногорские организации инвалидов и ветеранов, а также автономная некоммерческая организация социальной поддержки и защиты людей «Выход». Последняя свой проект на конкурс представила впервые и сразу же получила поддержку от муниципалитета.

09:32 — СПАРТАКИАДА ТРУДЯЩИХСЯ

Работники сосногорских предприятий и организаций приняли участие в соревнованиях по плаванию, приуроченных к Всероссийскому Олимпийскому дню. Мероприятие прошло в рамках Круглогодичной Спартакиады трудящихся Сосногорского района.