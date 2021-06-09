✳ Вести Тимана. Сосногорск | 09.06.2021





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ

В рамках проекта «Народный бюджет» два года назад началась реализация проекта «Бюджет и мы». Суть последнего в том, что доля участия жителей в выборе проектов возросла до того, что они сами должны выбрать те проекты, которые отправятся в администрацию главы республики. Для этого была сформирована бюджетная комиссия из тех, кто участвовал в собраниях по обсуждению проектов «народного бюджета».

03:43 — ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Члены городской организации инвалидов проверили сосногорские банки и гостиницы на доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья. Как отмечают общественники, ситуация в целом удручающая.

06:01 — В ГОСТЯХ У «ФОРТУНЫ»

Конноспортивный центр «Фортуна» в селе Усть-Ухта открыл двери для гостей. Минимум раз в сезон его сотрудники приглашают родителей с детьми покормить лошадей, посмотреть выступление наездников и прокатиться в седле под присмотром инструктора.