Вести-Интервью. Директор АУ РК «Комикиновидеопрокат» Мария Вахнина. Фестиваль «Туйвеж»
Фестиваль визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж».
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