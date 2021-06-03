В Воркуте сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленников, причинивших материальный ущерб торговому центру

В Воркуте сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение о срабатывании тревожного сигнала в торговом центре «Мир» от дежурного пульта централизованной охраны.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и выяснили у администратора торгового центра обстоятельства сработавшей КТС. Женщина пояснила, что двое мужчин сломали два кофейных торговых автомата и скрылись с места происшествия. По горячим следам подозреваемые в совершении преступления были задержаны.

Злоумышленники доставлены в городской отдел полиции для дальнейшего разбирательства.