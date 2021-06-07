В Визингу прилетела стая лебедей





Целых 11 белоснежных горделивых птиц. Их отличает очень длинная шея, вытянутое туловище и характерный черный нарост над оранжево-красным клювом. Птица это редкая, охота на лебедей была полностью запрещена в 60-х годах прошлого века. С тех пор наблюдается постоянный рост их численности. Этому помогает не только охрана птиц, но и подкормка людьми. Шипуны, кстати, легко приживаются в неволе, часто содержится на водоёмах городских парков, садов, различных санаториев как декоративная птица.