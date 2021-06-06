В Центре подготовки личного состава Росгвардии прошли мероприятия, посвященные 222-й годовщине со Дня рождения Александра Сергеевича Пушкина

В рамках празднования 222-й годовщины со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина военнослужащие Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации почтили память классика и возложили цветы к его памятнику.

Росгвардейцы прочитали строки из знаменитых произведений поэта. В исполнении военнослужащих прозвучали отрывки из романа в стихах «Евгений Онегин», поэмы «Руслан и Людмила», стихотворения «К Чаадаеву» и «Я вас любил».

Дети военнослужащих приняли участие в творческом конкурсе рисунков. Юные художники нарисовали иллюстрации к произведениям Александра Сергеевича и любимых сказочных героев.

«Наши дети с большим интересом знакомятся с наследием великого поэта – создателя увлекательного мира сказок. Благодаря его творчеству ребята развивают свой духовный мир и учатся добру», – отметил заместитель командира по работе с личным составом подполковник Эренцен Монраев.