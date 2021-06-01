В Сыктывкаре военный оркестр поздравил детей музыкальными произведениями известных детских композиторов

В Сыктывкаре под звуки песен известных детских композиторов в исполнении военного оркестра Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии собрались мальчишки и девчонки Детского дома №3. Ребята с большим удовольствием подпевали детские песни Владимира Шаинского «Голубой вагон», Геннадия Гладкова «Песня друзей», Алексея Рыбникова «Буратино», «Тот самый Мюнхаузен», Михаила Зива «Песенка Крокодила Гены», а под музыку Томаса Вернера «Танец маленьких утят» ребята танцевали и показывали друг другу движения.

На детской площадке танцевальные пары вальсировали под аплодисменты зрителей, звучал звонкий смех мальчишек и девчонок, что создавало атмосферу праздничного настроения.

Заместитель командира учебной роты по работе с личным составом воинской части старший лейтенант Иван Витюк поздравил ребят с праздником и пожелал им хорошего настроения, ярких и запоминающихся впечатлений от летнего отдыха.

В завершение праздничного мероприятия школьники запустили в небо белых голубей, как символ мира, добра и любви.