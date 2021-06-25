



В понедельник на нашем телеканале стартует масштабный проект «Достояние Республики», посвященный 100-летию Коми края. На протяжении двух месяцев города и районы будут бороться за Победу в этом проекте. Победитель будет назван 20 августа, накануне юбилейных торжеств. Уже сейчас в муниципалитетах сформированы команды знатоков, которые и будут представлять районы в телевизионном прямом эфире. Кто же примет участие в интеллектуальной битве?