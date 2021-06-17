



В офисах «Мои Документы» отныне будут обслуживать вне очереди тех, кто привился от COVID-19 в мобильном пункте вакцинации. Их количество будет увеличено. Так, выездная бригада начнет работать в главном центре «Мои Документы» Сыктывкара на ул. Горького, 2/1. Сделать прививку в МФЦ можно бесплатно и без предварительной записи. Работать пункт начнёт со следующего понедельника – с 10 до 12 часов дня. При себе достаточно иметь паспорт и полис ОМС, если он есть. Также сделать прививку можно на базе центра «Мои Документы» в Ухте по адресу: ул. Оплеснина, 11.