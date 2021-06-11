В национальный календарь предлагают внести прививку от вируса папилломы человека





Парламентарии Северо-Запада предлагают внести в национальный календарь прививку от вируса папилломы человека. Вопрос обсуждался в рамках заседания 59-ой Конференции ПАСЗР в Великом Новгороде. От республики Коми в нём приняли участие вице-спикер Госсовета республики Владимир Косов и председатель Комитета по социальной политике Надежда Дорофеева. Вместе с коллегами-депутатами других десяти регионов-участников, они поддержали эту инициативу.