В Коми появился ещё один праздничный день





И он уже совсем скоро – 1 июля. Глава Коми подписал указ об установлении Дня ветеранов боевых действий. Такое решение Владимир Уйба принял по итогам февральской встречи с республиканским активом общественных организаций «Российский Союз ветеранов Афганистана», «Союз десантников», «Офицеры России» и «Боевое братство». Таким образом Коми выражает признание заслуг жителей Республики, принимавших участие в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах. Новый праздник будет рабочим днём.