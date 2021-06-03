В Коми бесплатно газифицируют земельные участки





Госдума приняла соответствующие поправки «Единой России» в закон о газоснабжении в Российской Федерации. По поручению Владимира Путина к 2023 году ко всем земельным участкам, расположенным вблизи внутрипоселковых газопроводов, бесплатно подведут газ. В апреле этого года в рамках послания Федеральному Собранию Президент поручил максимально упростить процесс подключения домовладений к голубому топливу и разработать прозрачный минимальный набор услуг для установки оборудования на участке и в доме. Ранее соответствующую инициативу в адрес Президента России направляла «Единая Россия». Теперь от газовой трубы, которая проложена в населённый пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счёт государства.

Изменения в законе о газоснабжении предусматривают также введение института единого оператора газификации. Им станет собственник Единой системы газоснабжения, то есть «Газпром» и его компании. Работать единый оператор газификации будет по принципу одного окна, что вдвое сократит сроки подключения к газу.