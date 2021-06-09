



У медведицы из Коми Пужы появился сосед, ее земляк Михаил Андреевич. Это тот самый медвежонок, которого недавно спасли в поселке Веселый кут. Малыша весом 4 кг приютили в сарае неравнодушные ухтинцы. Сейчас оба животных обитают в центре спасения медвежат-сирот Пажетновых. Михаил Андреевич в новом доме пока адаптируется. Как пояснили «Юргану» специалисты центра по телефону: «Медвежонок находится под присмотром, чувствует себя хорошо, ест с удовольствием». В ежедневном меню: каша, побеги малины и Иван-чай.