Стеклянный пол под ногами, а внизу МЕДВЕДИ / Кормим диких животных прями из рук / Сафари парк





друзья всем привет. предлагаем вам посетить вместе с нами сафари парк. вместе с нами вы увидите диких животных с разных уголков планеты. некоторых диких животных мы кормим прямо прямо с рук. самое зрелищное это стеклянный пол под ногами а внизу медведи и волки. и ты можешь увидеть медведя на расстоянии вытянутой руки. так же мы вам покажем и расскажем про расценки в саари парке. ролик пришлось разбить на две часть. первая будет про сафари парк а вторая про канатную дорогу. всем приятного просмотра.