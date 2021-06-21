



Сегодня – день кинологических подразделений МВД России, многие собаководы считают его и своим праздником. Вдумчивый подход к выбору породы, регулярные занятия и дрессировка, плановые походы к ветеринарам – вот о чем должен позаботиться каждый, кто решил завести собаку. Для участников проекта «Социальный кинолог» – эти правила уже хорошо знакомы, в первой группе продолжаются теоретические занятия, вскоре начнется практика. По словам автора проекта – депутата Госсовета Коми Виктора Бетехтина, инициативы по ответственному отношению к животным нашли живой отклик у многих сыктывкарцев. Люди поддержали идею строительства в городе специальных площадок для дрессировки и выгула собак.