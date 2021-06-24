Россияне смогут бесплатно получить в пользование земельный участок в Арктике.





Совет Федерации одобрил закон, по которому россиянам будут бесплатно предоставлять в пользование земельные участки размером до одного гектара в Арктической зоне. Выданные земли можно использовать как для строительства жилого дома, так и для занятия сельским хозяйством или бизнесом. Срок безвозмездного пользования – пять лет. По его истечению землю можно будет оформить в собственность или заключить на неё договор аренды.