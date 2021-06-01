Резерв управленческих кадров республики продолжает прокачивать свои профессиональные навыки





Резерв управленческих кадров республики (либо Команда Республики Коми) продолжает прокачивать свои профессиональные навыки. Напомним, новый состав резервистов отобрали на конкурсной основе еще в 2019 году. Это люди с активной жизненной позицией и практическим управленческим опытом. В течение трех лет они изучают систему государственного и муниципального управления, и развивают ключевые навыки управленца. Это стратегическое планирование, проектная деятельность, мастерство управления людьми, ораторское искусство и многое другое. Часть резервистов уже получили назначения и занимают высокие должности на уровне региона.