Работа пункта вакцинации на столичном вокзале продлена до конца июня





Напомним, мобильный пункт заработал на привокзальной площади в минувший вторник. Время его работы – с 8 утра до 11 дня. Затем перерыв до трёх часов дня. После снова приём всех желающих вплоть до 7 часов вечера. Сделать прививку там можно и в выходные – с 8 утра до часу дня. С собой достаточно иметь паспорт, медполис и СНИЛС. Предварительная запись не требуется. Подробную информацию обо всех пунктах вакцинации можно найти на сайте Минздрава Коми.