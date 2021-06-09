Прокат электросамокатов 2021 / Прогулка по набережной Геленджика / Геленджик 2021





друзья всем привет. решили мы опробовать в геленджике такую услугу как прокат электросамокатов. в данном ролике мы расскажем как мы арендовали электросамокаты, сколько нам это обошлось, как все это происходит через приложение телефона. после аренды мы отправились на прогулку по набережной геленджика. за небольшой период времени вы своими глазами увидите всю набережную геленджика. уверен вам понравится прогулка на электросамокатах по набережной геленджика.