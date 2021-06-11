Посетили НУДИСТСКИЙ пляж в Дивноморском / Цены на продукты в Дивноморском





друзья всем привет. давно собирались доехать до дивноморского. и как же не посетить знаменитый нудистский пляж. специально для вас мы сняли дорогу и где в дивноморском находится нудистский пляж. после пляжа мы вышли на бережную и сняли для вас цены на продукты в дивноморском. кто собирается на море уже будет знать где в дивноморском можно не дорого покушать. так же вам показали в каком сейчас состоянии набережная и пляжи дивноморского.всем приятного просмотра.