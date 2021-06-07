Поисковики московского отряда «Обелиск» не теряют надежду найти родственников солдата из Коми
Поисковики московского отряда «Обелиск» не теряют надежду найти родственников солдата из Коми Лыткина Григория Васильевича. Его останки бойцы подняли в Смоленской области ещё в 2011-ом году. И вот уже в течение 10 лет пытаются найти внуков и правнуков нашего земляка. Обращались не в одну инстанцию, перелопатили много архивных документов. Но пока все безрезультатно. Давали информацию в СМИ. К розыску подключились и поисковики из Коми.