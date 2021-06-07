



Поисковики московского отряда «Обелиск» не теряют надежду найти родственников солдата из Коми Лыткина Григория Васильевича. Его останки бойцы подняли в Смоленской области ещё в 2011-ом году. И вот уже в течение 10 лет пытаются найти внуков и правнуков нашего земляка. Обращались не в одну инстанцию, перелопатили много архивных документов. Но пока все безрезультатно. Давали информацию в СМИ. К розыску подключились и поисковики из Коми.