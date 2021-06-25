Первыми на призыв Главы вакцинироваться отреагировали работники министерств и ведомств.





Так, сегодня прививки сделали сотрудники Минэкономразвития коми. В ведомстве был организован выездной пункт вакцинации. Для прививки использовалась отечественная двухфазная вакцина Спутник Ви. Сегодня сотрудники получили только первую дозу. Вторую, как и полагается, они получат через три недели. Для чего в министерстве также будет организован временный пункт вакцинации. Перед прививкой каждого сотрудника осмотрели – измерили давление и уровень кислорода в крови.